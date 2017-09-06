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﻿美股中段挫273點

2017-09-06 列印
　　美國股市假期後首個交易日急挫，杜指中段報二一七一三點，跌二百七十三點；納指則報六三三四點，跌一百點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點三九港元，跌一點一一港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點四七港元，跌零點五三港元。紐約期金中段報每盎司一千三百四十四點六美元，升十四點二美元；紐約期油則報每桶四十八點六九美元，升一點四美元。
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