﻿理大工程生研製 港產電跑 下月出征

香港年輕人不畏人言，敢於創新。理工大學機械工程學系畢業生鄧梓聰，兩年前萌生製作方程式電動賽車的念頭，起初遇到冷嘲熱諷，有人對他說：「無可能㗎！」他不放棄，感動身邊人，召集多個學系共七十名學生全情投入，成功設計及組裝本港首部電動方程式賽車，並組織全港唯一一隊大學生電動方程式賽車隊，下月代表香港出戰「中國大學生電動方程式汽車大賽」。



就讀機械工程學系的車隊總隊長鄧梓聰（阿聰），自小熱愛汽車，希望學以致用。一次機緣巧合下，他發現內地有一個大型大學生電動方程式賽車比賽，決心找來其他同學參賽，作為畢業習作。他形容「尋夢之路」非常漫長，中途遇上不少冷嘲熱諷：「有人同我講，你天時、地利、人和乜都無，唔好發夢喇，無可能㗎。」一盤一盤冷水無淋熄其熱情，他幸運地遇上伯樂——工程學院的博士唐宇池。唐勉勵同學：「唔想學生嘅夢想就咁畀人打破，就算難，就算做唔到，都要試一試。」



70學生團隊 獲百萬贊助



有了老師支持，各成員到訪台灣及德國取經，學習賽車設計。這份熱情感染不少本地業界，去年十月在製造電動賽車前，團隊獲一間碳纖維公司全額贊助物料，然後接連獲得超過三十個業界支援，共籌得超過一百萬元，投入生產全碳纖維車殼、3D打印前翼、五組電池、雙摩打及四輪驅動系統等，八成部件由他們設計，交工廠生產，並自主組裝成本港首部方程式電動賽車，命名HKF-01E。



打入「科技創業平台」50名



阿聰感慨，自己兩年前起步，由「乜都無」至現在組成七十多人的團隊，成員來自管理市場學系、製衣學系、電子及資訊學系等，分擔生產營務及賽車制服的工作，結果今年一月獲得「香港X科技創業平台」最佳畢業專題前五十名。阿聰笑說曾有一百次想過放棄：「有啲嘢只要堅持、信自己一定做到；一步一步慢慢就會有人幫你，一定會成功。」



團隊下月赴湖北襄陽參加「中國大學生電動方程式汽車大賽」，眾人聲言希望贏得「最佳新秀車隊」一獎。剛剛畢業的阿聰表示，希望找到與賽車工程師工作，繼續圓夢。