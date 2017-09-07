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﻿【圖輯】K1初上學 課堂常規 人仔慢慢學！

2017-09-07 列印
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剛剛開始上幼稚園的K1小朋友，究竟在校內需要面對哪些課堂常規？且聽校長講解老師的處理手法……小朋友仍未適應「喊喊」？老師一定有辦法！https://goo.gl/nvQrnj







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