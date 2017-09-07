﻿只准無物業永久居民購買 林鄭推首置房助年輕家庭

特首林鄭月娥下月首份《施政報告》將會公佈「港人首置上車盤」方案。她昨透露，對象為首次置業的香港永久性居民，特別幫助相對年輕的家庭置業。另外，土地供應專責小組昨舉行首次會議，預計於明年一、二季諮詢公眾對如何增加土地供應，並在年尾向政府提交建議。



林鄭月娥昨出席一個房屋論壇時表示，香港不缺土地或土地供應的選項，而是沒有土地從何而來的社會共識。她提及自己出身草根，兒時要在碌架牀上做功課，指「在土地及房屋供應短缺下，數以千計的兒童現時需住在劏房，像我兒時在牀上做功課；有的則要住在有火災風險的工廈內」，直言在強烈的同理心迫使她盡早找出解決方法，又指政府和這一代，不能令下一代失望。



她在論壇後提及港人首置上車盤的構思，指「上車盤」的購買對象是香港永久性居民，但買過居屋或現時擁有物業均不符合資格，希望幫助比較年輕的家庭。她又指，單位的面積、設計和裝潢會較樸實，希望滿足市民首次置業的期望，有信心購買「上車盤」的家庭隨着個人努力，日後有能力購買私樓。



轉售條件較嚴



至於單位定價及轉讓限制等具體內容，林鄭直言定價愈相宜，限制一定會愈多。房協主席鄔滿海前日表示，現時居屋以市價七折的標價發售，但有時會因應申請人的負擔能力下調標價，例如市價六折。



另外，土地供應專責小組昨舉行首個會議，小組主席黃遠輝形容，小組的主要工作是「與民共議」，目前掌握十二個土地供應來源，強調未就各選項定優次。小組會先就不同選項的可行性、土地潛力和落實時間等資料作全面探討，鋪陳利弊，在明年一、二季進行廣泛公眾諮詢後，年中將意見帶返小組再作深入討論，並最快在第三季尾至第四季初向政府提交報告。他提到，現時本港仍欠缺一千二百公頃土地，若考慮到改善個人居住空間，則短缺問題會更嚴重。他又指，十八個月任期緊迫，亦要預留時間公眾討論，視乎下兩次會議的進度，不排除加會。