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﻿中大A.I.半分鐘識別癌症 準確度九成

2017-09-07 列印
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　　中大工程學系成功應用人工智能影像識別技術，通過深度學習系統判讀電腦斷層掃描（CT）及病理切片等醫學影像，把診斷肺癌及乳腺癌的準確度推高至九成一及九成九，只需三十秒內完成檢測。

　　中大計算機科學與工程學系教授王平安（圖左）教授及其研究團隊，五年前展開實驗，發現採用深度學習技術判讀CT掃描圖像，三十秒內便能自動識別可能出現肺小結節的位置，準確度高逾九成。系統用於診斷乳腺癌時，則可深層疊卷積神經網絡，分階段處理乳腺癌的切片圖像，整個自動化檢測過程只需約五至十分鐘，相比肉眼查看的十五至三十分鐘快逾六成，準確度達九成九。王預料，新技術未來一兩年可在本地醫學界廣泛應用，團隊將聯同北京幾所醫院合作開發相關產品。
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