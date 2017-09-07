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﻿美股中段升58點

2017-09-07 列印
　　美國周三股市靠穩，杜指中段報二一八一二點，升五十八點；納指則報六三七九點，升三點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點五港元，跌零點○五港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點五港元，跌零點五港元。紐約期金中段報每盎司一千三百四十二點四美元，跌二點一美元。
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