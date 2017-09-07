﻿內地漢遭搶公事包 港大生助捉賊

「冇追賊咁誇張，企喺度幫手攔住啫。」協助捉賊的一名港大一年級姓許男生（見圖）謙虛回應。前晚十一時許，一名四十二歲姓張內地漢，與一名友人在旺角洗衣街花園聊天時，遭兩名南亞漢搶去放在身旁一個公事包，內有銀包、證件及逾二千元現金。本報記者



事主與友人尾隨追截及高呼「偷嘢」，追了數百米至窩打老道與衛理道交界時，其中一疑人被追至「氣咳」跌坐路上。此時，就讀港大一年級的許同學見賊人迎面而來及跌地上，即上前將其截停及阻止離開，但被其另一同黨趁亂逃脫。一名三十八歲姓黃途人見狀亦加入合力制服疑人及報警。警員到場調查後，拘捕該名三十三歲持行街紙涉案南亞漢，但事主被搶的公事包卻被其同黨挾贓逃去。警員事後將被捕男子及事主一併帶署調查。



協助擒匪的許同學事後講述經過，對路面不平拔刀相助捉賊謙稱：「冇追賊咁誇張，企喺度幫手攔住啫。」