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﻿港禁象牙買賣 環境局：不應賠償

2017-09-07 列印
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        政府提出《保護瀕危動植物物種》修訂條例草案，禁止本地象牙買賣，要求現存象牙要在二○二一年年底前散貨。立法會一個委員會昨討論禁售象牙問題，象牙持牌人蒙偉鴻在會上指，目前仍有二百多公斤存貨，形容政府為他的「財產」設立限期猶如合法強盜。本報記者

        環境局副局長謝展寰指，香港早於一九九○年提出立法逐步禁售象牙，是時候全面禁售，若政府作出賠償，在國際間必定會引起謠言指港府收購象牙，令走私活動更猖獗。

　　多個野生動物保育組織促請立法會支持立法禁售，香港野生救援野生動物項目主任Alex Hofford表示，希望議案通過後，能全面禁止象牙出入口貿易，遏止獵殺大象活動。立法會議員葛珮帆形容議案給予象牙商人五年時間出售存貨，已是全世界最寬鬆處理。
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