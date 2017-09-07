  • 2017年9月7日 星期四
  • 28º
  • 80%
熱門： 蔡若蓮鄭松泰豪宅墮斃爾康港姐

日報新聞 > 港聞

﻿批核學生簽證延誤 英使館致歉

2017-09-07 列印
■中環郵政總局設臨時櫃位供市民領取英國留校簽證，有大批市民輪候。
Previous Next

        逾千名香港學生因簽證延誤，阻礙赴英升學行程。英國駐港總領事館昨發表聲明，對造成不便致歉，又指現時是處理簽證申請最繁忙時間，延批情況並非只在香港出現，有關部門承諾會加緊處理緊急個案，申請者亦要加緊留意電郵。

         政府前日設立二十四小時熱線和電郵供受影響學生或家長登記，截至昨日已收到一千二百三十九個來電及五百一十六個電郵查詢。教育界立法會議員葉建源至昨日累積接獲一千零七十六宗求助個案，會將新增個案交予領事館跟進，而有至少四名在七月份或之前提出申請的學生，至今仍未獲批簽證。

　　他又預計，大批剛獲簽證的學生將在本周及下周趕往英國，屆時機位會十分緊張，促請政府與航空公司商討，協助疏導學生。國泰航空表示，願意為受影響學生提供更靈活的票務安排，若已訂票在九月二十二日或以前出發往英國，可獲豁免更改或重新訂位的費用。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd