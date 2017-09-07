﻿批核學生簽證延誤 英使館致歉

逾千名香港學生因簽證延誤，阻礙赴英升學行程。英國駐港總領事館昨發表聲明，對造成不便致歉，又指現時是處理簽證申請最繁忙時間，延批情況並非只在香港出現，有關部門承諾會加緊處理緊急個案，申請者亦要加緊留意電郵。



政府前日設立二十四小時熱線和電郵供受影響學生或家長登記，截至昨日已收到一千二百三十九個來電及五百一十六個電郵查詢。教育界立法會議員葉建源至昨日累積接獲一千零七十六宗求助個案，會將新增個案交予領事館跟進，而有至少四名在七月份或之前提出申請的學生，至今仍未獲批簽證。



他又預計，大批剛獲簽證的學生將在本周及下周趕往英國，屆時機位會十分緊張，促請政府與航空公司商討，協助疏導學生。國泰航空表示，願意為受影響學生提供更靈活的票務安排，若已訂票在九月二十二日或以前出發往英國，可獲豁免更改或重新訂位的費用。