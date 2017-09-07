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﻿澳門黃枝記 兩日派3000碗雲吞麵

2017-09-07 列印
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        香港及澳門早前接連受颱風吹襲，其中澳門有多人死傷，不少商戶損失慘重。在澳門十月初五街屹立超過半世紀的麵店黃枝記，前日起一連兩日免費派發雲吞麵，吸引大批街坊及旅客到訪。老闆黃先生指，兩日共派發三千碗雲吞麵，冀透過活動為澳門打氣。

        黃枝記早前貼出告示，指為了鼓勵街坊在風災後重新振作，決定於本周二及周三在十月初五街總店免費派發雲吞麵。本報昨晚致電該店查詢，老闆黃先生表示，活動反應熱烈，昨日人龍一度「排到隔離街再兜返嚟舖頭」，兩日共派發三千碗雲吞麵，又指暫未點算放在店內的籌款箱善款數目，但市民和旅客均十分踴躍，相信成績不俗，稍後會將善款交予紅十字會。

　　他續說，昨晚一班街坊在店外載歌載舞，一同為澳門打氣，相當熱鬧，希望澳門能盡快回復以往的繁榮。
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