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﻿李祖澤連任報業公會會長

2017-09-07 列印
■李祖澤連任香港報業公會會長。
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　　香港報業公會昨日舉行第六十三屆周年會員大會及新一屆議會會議，推選李祖澤為會長、甘煥騰為主席、蕭世和及郭艷明為副主席、尹樹廣為名譽秘書、黎振輝為名譽司庫。新一屆議會亦通過委任劉志權為總幹事，盧永雄為新聞發言人。

　　周年會員大會選出全體十四名議會委員，包括盧覺麟（AM730）、周立（中國日報香港版）、張介岭（香港商報）、郭艷明（信報）、黎振輝（香港經濟日報）、甘煥騰（明報）、劉美儀（成報）、蕭世和（星島日報及英文虎報）、盧永雄（星島日報）、何和民（南華早報）、周松欣（南華早報）、于世俊（大公報）、尹樹廣（文匯報）及鍾蘊晴（新晚報）。
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