﻿鐵人賽頭重創後情緒低落 蔡若蓮長子抑鬱墮樓亡

教育局副局長蔡若蓮長子潘匡仁，昨晨在家中伸腳出窗危坐，女傭發現並將他拉回屋內，他其後返回房間並將門上鎖，未幾墮樓，倒臥平台，送院後證實死亡。潘生前任職物理治療師，平日喜歡運動和玩樂器，去年在單車賽中撞傷頭部。警方表示，死者生前有情緒病紀錄，據悉是抑鬱症。蔡若蓮驚聞噩耗，到醫院見兒子最後一面，離開時神情哀傷，她感謝各界人士關心，希望各界給予空間讓她和家人渡過困難時間。



死者潘匡仁(二十五歲)，洋名Peter，生前任職北區醫院物理治療師，居住柯士甸道擎天半島第三座四十一樓一單位。據土地註冊署資料顯示，該單位○三年以四百四十萬元一手購入。據悉，潘喜歡音樂及運動，去年參加三項鐵人賽中的單車賽時，遇上意外，頭部受傷，他患抑鬱症近一年。



伸腳出窗危坐 女傭拉回屋內



昨晨十一時許，大廈保安員突然聽到一聲墮物巨響，跑出查看時，發現一名男子倒臥第三座對開九樓平台血泊中，相信他由高處墮下，於是報警求助。消防及救護員接報趕至，為傷者急救及送院。傷者抵醫院被抬落救護車時陷昏迷，口部插着氧氣喉，面部及白色T恤沾有血漬，惜搶救後傷重不治。



警員封鎖現場調查，發現四十一樓一個單位有窗戶打開，相信事主由該單位墮樓。其後證實死者為教育局副局長蔡若蓮的二十五歲長子。



蔡若蓮：需空間渡過困難



消息稱，潘昨晨墮樓前，一度雙腳伸出窗台危坐，疑欲跳樓，女傭衝前制止並將他拉回屋內。其後，他反鎖自己在房內，未幾即發生墮樓事件。警方在現場未有發現遺書，現仍調查其墮樓是否與患病有關。



蔡若蓮透過教育局回應，希望各界給予空間讓她和家人渡過困難時間。教育局局長楊潤雄對事件深感難過和惋惜，教育局全體同事會全力支持副局長及與她同行，渡過困難的時刻。北區醫院表示，對事件深感難過。



蔡若蓮事後得悉長子墮樓重傷趕往醫院，惜抵醫院時其子已證實死亡，母子天人永隔。她見兒子最後一面，離開醫院時顯得哀傷，由男女陪同登車離去。相關新聞刊P4版



