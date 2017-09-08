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﻿醫學無證據 腦傷致抑鬱

2017-09-08 列印
　　熱愛運動的潘匡仁，去年參加三項鐵人賽時遇上意外，令其頭部嚴重受創，一度失去記憶，據悉他亦有抑鬱症紀錄。

　　精神科專科醫生丁錫全表示，腦部功能受損後，可能會影響病人的活動、言語表達能力等，但可透過為期三至六個月的藥物、心理、腦磁激（TMS）治療，加上腦神經的自我修復能力，在康復方面會有一定進展。

　　至於腦部受創會否增加病人患上抑鬱症的風險，丁錫全指出，未有證據顯示兩者有關係。

　　他續稱，家人和朋友的支持和關心，對抑鬱病人康復具很大的作用，「例如提醒病人食藥、鼓勵他們多做運動，參加社交活動等」，同時有助病人更易融入社會。
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