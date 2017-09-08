  • 2017年9月8日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 蔡若蓮鄭松泰豪宅墮斃爾康港姐

日報新聞 > 港聞

﻿對愛好失興趣 或抑鬱徵兆

2017-09-08 列印
　　青協全健思維中心督導主任徐小曼表示，年輕人若對平時喜愛的事物突然失去興趣，精神恍忽、情緒低落及感到壓力，則有可能是出現抑鬱的徵兆。她指，最理想是事主先自我察覺，意識到自己有問題，並跟身邊信任的人分享。視乎壓力、情緒困擾的程度，若傾訴後仍未能緩解心情，須向社工、心理醫生等專業人士求助。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd