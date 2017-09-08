﻿兩青貼無良大字報 教大校長強烈譴責

一名二十五歲青年昨早跳樓身亡，警方疑與患上抑鬱症有關，事件引起社會關注抑鬱症的廣泛和嚴重性。今年四月七日世界衞生日，主題為「抑鬱症」，原因是全球抑鬱症病人不斷上升，患者自殺個案有增無減。其實，抑鬱症是可以預防及治療的，但需要患者家人、社交網絡及時支援，盡早把患者轉交專業人士、醫生協助。 世衞指出，估計全球有逾三億五千萬名抑鬱症患者，預計到二○二○年，抑鬱症可能成為僅次於心腦血管病的第二大疾病，各地每年因抑鬱症自殺死亡人數高達一百萬。在本港，情況頗令人擔憂，估計每一百名成年人就有三人是抑鬱症患者，當中逾一半沒有尋求任何精神健康服務。 醫學研究顯示，抑鬱症具有很強的隱蔽性，就診...

2017-09-08