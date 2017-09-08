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﻿兩青貼無良大字報 教大校長強烈譴責

2017-09-08 列印
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　　教育局副局長蔡若蓮長子疑抑鬱症墮樓死亡，香港教育大學民主牆昨傍晚竟有兩名青年貼出「恭喜」蔡喪子的字句，教大校長張仁良批涉事者「唔係人」、「冇人性」，調查他們是否該校學生。

　　昨傍晚五時許，有人見兩名青年男子將有關字句的紙張貼在教大學生會管理的民主牆上。事件震驚整個教大學園，教大隨即發表聲明，對事件予以最強烈譴責，形容有關冒犯行為令人蒙羞，促張貼者反省，校方正翻查有關閉路電視片段，有需要會作出跟進。張仁良昨晚強烈譴責有關行為無人性及同情心，超越學校的底線，不可以接受。教大學生會會長黎曉晴表示，學生會幹事並無張貼有關標語，又斥有關侮辱和人身攻擊的行為，違反了民主牆守則，已把標語撕下。
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