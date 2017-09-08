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﻿美股中段跌41點

2017-09-08 列印
　　美國周四股市個別發展，杜指中段報二一七六六點，跌四十一點；納指則報六四○二點，升九點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點○二港元，跌零點一三港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點九一港元，升零點五六港元。紐約期金中段報每盎司一千三百五十一點四美元，升十二點四美元；紐約期油則報每桶四十九點一九美元，升零點○三美元。
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