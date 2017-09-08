﻿地盤App 預視工程進展提早應變 建造業數碼化推BIM控成本

BIM通過三維資訊系統整合工程內大批設計及施工圖，提高施工效率，減少不必要的工程損耗、錯漏及翻工步驟。今年初《施政報告》提出，要求承接政府工程的顧問公司及承建商須採用BIM，有科技公司覷準商機，力銷工程管理應用程式，將地盤安全管理及檢驗流程數碼化，為業界應用BIM開路。有行內人指出，BIM有助控制成本及施工時間，但操作技術同時增加前期所需資源，加上系統昂貴，前線工程人員亦需時掌握新技術；若誘因不足，建造業數碼化將困難重重。



群鉅科技有限公司行政總裁張兆閣在去年引入在新加坡研發的手機應用程式Novade平台，並推介本港建築商、發展商及工程公司使用。他現時向建築商提供「Quality（質量）」及「Safety（安全）」兩大功能，前者是通過Novade平台，記錄地盤工程的檢驗結果，「一個地盤可能有成千上萬位置要執漏，通過平台的數據分析，總承建商可以初步評估問題的成因，從而針對改善。」至於後者，則可加快文書程序，增加工程效率。



科技公司推銷程式



過去承接不少公營項目工程的安保工程有限公司，去年與群鉅科技合作，在旗下三個政府工程項目採用Novade平台技術。其行政總裁葉亦楠指出，工地流程數碼化後除了節省時間，更可預視工程的進展，提早作應變，「例如我們可以看到某個地盤位置的燒焊工序增加，於是安全部可以先做好準備措施，令整個工作流程更順利。」



近年本港多個大型工程均出現超支及延誤的情況，張兆閣認為問題出自各個工程分部溝通不足，而這些問題可通過數碼化解決，「Novade平台就似是具備通訊群組功能的WhatsApp，溝通不再需要一個傳一個，可以更有效通知不同的人。」



測量師學會近年亦有積極推動BIM的使用，學會前會長何鉅業認為，BIM猶如在電腦模擬建造一次才正式施工，因此能有效控制工程時間及造價；但前期工序的時間及成本卻會增加，「以前十個人可以做到十個項目，現在因為程式需要放很多資訊，隨時要四十個人才夠，由設計至施工所需的前期工作的時間，亦會比過往多花兩成左右。」



技術成熟需五至八年



何相信，十億元以下的工程施工程序多較簡單，難以發揮BIM優勢，中小企應用BIM的阻力較大，「一套軟件最基本都幾萬元，齊備版本則要十多萬元，還要有相應規格的電腦系統，更要另外聘請一班人做這些工作。除非有政府資助，否則要私人工程市場普及應用BIM，仍需要一段時間。」他估計本港距離BIM應用成熟，仍需要五至八年的時間。