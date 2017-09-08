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﻿首七個月電騙609宗 涉款1.7億元

2017-09-08 列印
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　　警務處處長盧偉聰昨出席觀塘區議會指，今年首七個月共有六百零九宗電話騙案，涉及一億七千萬元，較去年同期增加一百五十二宗。街頭騙案則有六十九宗，較去年同期升五倍，有死灰復燃現象，主要涉及祈福黨。

　　盧偉聰指，警方發現電話騙案有混合詐騙個案，有受害人遭到聲稱是內地官員的電話被騙去金錢後，騙徒又再要求受害人提供家人電話號碼，再誘騙受害人停止與家人聯絡和離開寓所，騙徒再致電其家人聲稱受害人被綁架，索取贖金。

　　他指，警方成立的反詐騙協調中心運作逾一個月，共接獲四千三百多宗查詢，成功在三十三宗騙案中，攔截約二千萬元已匯出的騙款。
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