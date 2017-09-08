﻿電話騙案勁增逾四倍 警官：內地生盡信「執法者」

本港今年首七個月的整體罪案數字下跌百分之四點五，但電騙案卻增加至超過六百宗，涉及金額達一億七千萬元。值得關注的是，涉及在港內地人受騙個案，較去年同期大增逾四倍，單計內地學生受騙個案，亦急升三點三倍，成為最易呃對象。有專責調查電騙案的警官稱，在港內地人因文化背景關係，習慣對執法人員表現敬畏及言聽計從，尤其一旦被指牽涉罪行，驚慌之下以為只要聽話就會無事，因而容易落入騙徒圈套。



《東周刊》報道，專責調查電話騙案的東九龍總區重案組總督察譚威信稱：「今年首七個月發生六百零九宗電騙案，其中二百四十多宗涉及冒認內地官員，受害者之中有九十六人是來港探親、工作或讀書的內地人，比去年同期大增逾四倍。」



他透露：「數據顯示愈來愈多有內地背景人士中招，按一至六月統計，六十一名墮入電騙陷阱的大學生之中，便有四十二人是內地學生，較去年同期急升三點三倍；受害者以來自中文大學居多，當中有個案被騙金額高達三百四十萬元。」



警方中大辦防騙講座



有鑑於此，警方在今個學期開始前，在多間大學的迎新營上加插防騙講座活動，又跟一些跨校的內地學生聯會合作發放防騙訊息。針對頻頻有中大學生受騙，沙田警區在該校舉辦防騙講座之外，更委任五名內地學生做滅罪大使，透過他們的人脈及常用社交平台，提醒校內逾一千二百多名內地學生小心電騙。



雖然電騙集團是以漁翁撒網式尋找目標，極少會揀選特定對象才落手，故騙徒能否得逞，純粹看接電話人士是否相信其虛構的故事；絕大部份成功騙款個案，騙徒都是說普通話兼假扮內地執法人員，這正是在港內地人較易上釣的主要原因。



譚威信解釋：「土生港人聽見陌生人來電者說普通話，多數會覺奇怪，警覺性亦會提高，發覺不對路就會掛線，部份人更因為聽不懂而立即掛線。但有內地背景人士，本身會說普通話，且熟悉內地文化，習慣對執法人員敬畏及言聽計從，一旦有聲稱執法人員指控他們牽涉罪行，便會感到驚慌，以為只要聽話就會無事，因而容易落入騙徒圈套。」