﻿澳街坊組織號召力強 萬人義工隊協助救災

澳門遭受超過半世紀以來最強颱「天鴿」侵襲，一度令全城陷入癱瘓，幸在各方努力下市面大致回復正常。《東周刊》報道，澳門能在短短數天內站起來再展步，除了有賴大批政府人員及駐澳解放軍全力救災，另一關鍵是多個長期服務社會大眾的社團與街坊組織，發揮歷來最大動員力，召集萬名義工加入抗災。



民眾建澳聯盟創會主席、將卸任的立法會議員陳明金說：「收到消息指『天鴿』導致人命傷亡，我已經覺得好難過……不過，今次風災體現到澳門人患難見真情的精神，有過萬人響應動員或自發到災區做義工，實在值得引以為傲。」



社團文化在濠江根深柢固，這裏人口只有六十多萬，註冊社團卻超過六千個，當中不少是由政府資助成立，過去曾有聲音質疑是否有此需要，但今次社團的強勁網絡與動員能力，為召集人手抗災發揮功效。



議員司長親力親為



「天鴿」離開後，陳明金服務團隊第一時間籌集飲用水等物資，送到住宅區派發給居民至凌晨二時半，再於翌日組織「愛澳門 齊行動」義工團，迅速召集過千人加入救災。眾人分工合作，繼續送飯送水、照顧獨居長者、孕婦和兒童、清理街道垃圾和宣傳防疫工作，以及協助受災商戶盡快復業，另外透過社團人際網絡，找到善心酒樓和醫院免費提供飯盒和為傷患者義診。



陳明金服務團隊三位現任立法會議員陳明金、施家倫及宋碧琪，率領義工隊參與救災工作，並帶頭落手落腳清理垃圾，多名司長亦如是，其中經濟財政司司長梁維特戴勞工手套，搬走斷樹的相片在網上流傳備受市民大讚。



今次風災焦點之一，是有多個停車場被洪水淹浸，大量汽車報廢。施家倫於災後陪同六名車主代表，約見相關官員商討善後事宜，施在會上要求政府推出適當的稅務補貼方案，幫助車主渡過難關。