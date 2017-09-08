﻿流星錘險象 「華麗外牆」增意外風險 新樓奇則創意多 吊船維修難

紅磡昇御門一艘吊船在颱風「天鴿」襲港期間，如同「流星錘」般撞擊大廈外牆，引來公眾對吊船安全的關注。翻查資料，政府早年曾表示俗稱「飛棚」的懸空式竹棚意外風險高，研究在新落成大廈加設吊船的可行性。但業界指本港大廈設計「奇則」處處，新樓設計只考慮美觀，忽略日後的維修困難，例如以鋁合金裝飾物遮蓋冷氣及喉管，阻礙工人維修之餘，同樣增加吊船工作的危險性。



工聯會外牆工作安全關注組召集人葉偉明表示，新樓為保持外牆美觀，加裝「百頁」隱藏冷氣機及喉管等的外露裝置，甚至在窗邊加裝鋁板；惟裝飾物阻礙吊船靠近， 增加維修難度，有工人甚至要將上半身前傾至離開吊船位置，才能完成部份工序。「其實勞工處的指引，是禁止工人將身體前傾，並離開吊船範圍的，但不前傾根本做不到。」



萬勇吊船公司負責人陳海源舉例，將軍澳一屋苑將外牆喉管和電線藏在一個面積一米乘一米的小型天井內，大小不足以容納吊船進行維修工作，「四邊都是石屎牆就可以，但畫則時沒計算喉管的空間，結果吊船落不到去」。



外牆裝飾阻吊船升降



葉偉明又指，吊船承重力有限，外牆裝飾令簡單如更換冷氣機工程，工人也要來回吊船三至四次才可以完成，增加意外風險，「拆裝飾物、拆舊冷氣機、裝新冷氣機，再重裝裝飾物，工人於是要來回吊船四次」。建造業總工會理事長周聯僑亦指，吊船一般可承載約兩至三人連同工具及材料，「若果只是清潔，兩個人加兩桶水也不太容易超重；若是外牆石屎出問題，要先剷去石屎，再重鋪英泥，工人連同材料和工具的重量，也有可能差不多超重。」



促政府審批須考慮維修問題



部份樓宇外牆設計為吊船工人的維修工作帶來困難，但要改用傳統「飛棚」，同樣此路不通。港九搭棚同業工會理事長何炳德指，新建樓宇的玻璃幕牆面積大，局限了承托飛棚的「狗臂架」位置，「很多新樓宇外牆外露的石屎位太少，根本不足以安裝三粒螺絲固定狗臂架，即是無辦法達到確保工程安全的基本要求」。



他又提到，近年新樓亦慣用雲石磚覆蓋外牆，但雲石磚並非與大廈石屎牆身黏合；故要為這些樓宇搭建飛棚，工人要先拆除雲石磚，再將狗臂架固定在藏於雲石磚內的大廈石屎外牆，過程繁複。何炳德不諱言，本港樓宇設計「創意無限」，卻未有考慮外牆設計對日後維修工程帶來困難，建議政府在審批建築圖則時，有必要將維修問題一併考慮，在外牆的設計引入維修通道，確保工人職業安全。



