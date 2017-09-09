﻿各方聲討 教大誓徹查 貼冷血標語露笑容 神秘兩子曝洸

教育局副局長蔡若蓮長子疑受抑鬱症困擾前天墮樓身亡，教育大學民主牆當天驚現字句刻薄的大字報，懷疑張貼標語的兩名年輕男子容貌被閉路電視的鏡頭拍下，教大表明會徹查事件。涉事兩人受千夫所指，教大校長張仁良直斥兩人行為「完全超越人性道德底線」。另外，城市大學昨深夜亦發生同類事件，三名疑似學生的男女在校內民主牆張貼類似奚落蔡的字句，保安員發現後報警。



教育局副局長蔡若蓮長子潘匡仁前日墮樓身亡，當日下午五時許教育大學校園的民主牆便出現「恭喜」蔡若蓮喪子的匿名大字報，事後被教大學生會派人拆除。



昨日網上流傳民主牆附近的閉路電視截圖，懷疑張貼有關標語的兩名青年正離開民主牆。相片顯示二人年約二十多歲，其中一人戴著眼鏡，身穿白色恤衫、深色毛衣及淺色長褲，正低頭看手機；另一人則穿著深色T恤及長褲，此人被拍到面露笑容。



校長向蔡若蓮致歉



教大校長張仁良表示，會徹查事件到底，他指校方翻看閉路電視後，初步懷疑兩人張貼大字報，但未知二人身份，如是教大學生，學校有既定程序處理。



張仁良對事件感到十分憤怒及難過痛心，作為校長，責無旁貸，向蔡若蓮及其家人致歉。他斥責張貼者：「毫無惻隱之心，相反仲要加以奚落，喺別人傷口上撒鹽，教人情何以堪？」他又指有關行為完全超越人性道德底線，令人蒙羞，校方作出最嚴重譴責。他又指事後收到數百個電郵和短訊，擔心是否教大學生所為，反映公眾關注事件。



馬時亨質疑不配為人師



教大校董會主席馬時亨昨天回應時更特別提出，港人應反省，假如作為家長，想不想張貼大字報的人作為子女的老師。教育局局長楊潤雄感到非常痛心及予以譴責，指社會對教師的要求比一般人更高，但涉事人士行為，比社會要求普通人的水平為低，若他們日後成為教師，令人擔心。



特首林鄭月娥對事件表示感到極度遺憾，予以強烈譴責，對在香港大專院校出現完全不尊重他人感受、有違道德的冷血言論，社會整體表示震驚和悲憤，她前晚已親自聯絡張仁良表達極度關注。她強調言論自由並非完全無限制，指有關言論已超越社會底線，相信大眾對此定有公論。



奚落標語現城大民主牆



另外，昨晚十一時四十五分，城市大學保安員發現兩男一女在民主牆貼大字報，內容與教大日前貼出奚落蔡若蓮的字句相若。保安員要求三人出示學生證，惟對方不肯，三人迅速撕去標語逃去。警員其後接報到場，搜捕無果。校方對事件極重視，將翻看「天眼」追查涉事者是否學生。



