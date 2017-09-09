﻿墨鏡難掩哀傷蔡若蓮悲認屍

教育局副局長蔡若蓮長子潘匡仁（Peter），疑患抑鬱症，前日由住所墮樓身亡。蔡若蓮昨日與丈夫、幼子及親友等一行約十人，到殮房認屍，她全身穿上黑衣及架起太陽眼鏡，與親友逗留一個多小時後離開，各人步出殮房時，神情哀傷。Peter的社交平台網頁昨日已轉為「紀念帳戶」，供親友悼念及緬懷；其女友亦在其社交平台網頁分享林俊傑一首歌哀悼。



昨晨八時許，全身穿着黑色衫褲及架上墨鏡及戴上口罩的蔡若蓮，與丈夫、幼子及親友等約十人，分乘私家車抵葵涌殮房，她進入殮房辦理認屍手續，其中蔡由兩名女親友攙扶，其丈夫及幼子緊隨入內。一行人逗留一個多小時後步出殮房，其中蔡若蓮雖然戴上墨鏡，眉宇間難掩其喪子哀傷。各人離開時均默然不語，登上私家車離去。



二十五歲能文能武、動靜皆宜的Peter，前日一度危坐擎天半島住所窗邊，被外傭發現拉回屋內，未幾即在房間墮樓，倒臥九樓平台，送院後傷重死亡，令人惋惜及難過。警方稱Peter患有情緒病，據悉為抑鬱症，案件並無可疑。



長子女友網上悼念



昨日，Peter的facebook已轉為紀念帳戶，但保留其過去的生活點滴照片，供朋友悼念及緬懷。網頁頂寫着，「懷念潘彼得，我們希望愛着潘彼得的人，能夠經由瀏覽他的個人檔案，紀念他的人生，並從中得到心靈的慰藉。」



Peter的女友，則在facebook上分享林俊傑的《修煉愛情》MV，似在哀悼男友外，亦以歌詞寄意，歎命運弄人。《修煉愛情》其中一段歌詞是這樣的：「修煉愛情的心酸 學會放好以前的渴望 我們那些信仰 要忘記多難 遠距離的欣賞 近距離的迷惘 誰說太陽會找到月亮 別人有的愛 我們不可能模仿……」