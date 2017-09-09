﻿中大：予以最嚴厲譴責 前學生會長爆粗鬧「支那人」

中文大學民主牆近日出現「港獨」海報，而網上前日流傳片段，顯示有人在民主牆上張貼簡體字海報，在場的中大學生會前會長周竪峰辱罵對方是「支那人」。中大回應指，對有人作出有關言行，表示遺憾，校方將展開調查，嚴肅處理事件，重申絕對不贊成港獨。特首林鄭月娥對大學校園持續出現違背國家主權、領土完整和發展利益的言論，予以譴責。



中大發生中港矛盾事件，從網上片段所見，一群內地人在民主牆前張貼寫上「醜成這樣還學人搞港獨」的簡體字海報，當時中大學生會前會長周竪峰在旁觀察，情緒激動地向着一名拿着手機、廣東話發音不正的男子破口大罵：「講廣東話呀，支那人！講廣東話丫！」、「滾回中國啦，中國人！」、「香港地方你唔X講廣東話？」而被罵的男子一度以普通話表示要求報警，並還擊說：「這就是你們（香港學生）的素質。」



校方重申絕不贊成港獨



中大發言人指，收到針對短片的投訴，對於有學生公然使用辱華字眼進行惡意人身攻擊，校方予以最嚴厲的譴責，認為有關言語屬嚴重冒犯性。發言人續稱，已啟動程序展開調查，強調會嚴肅處理事件，重申校方一貫立場絕對不贊成港獨。



周竪峰昨午在fb回應指，前日有「非本校師生的大叔大嬸闖進中大」，並指罵中大學生「港獨壞腦」、「讀屎片」，對校方沒作出任何譴責、遺憾或跟進，感到極度遺憾，期望校方能尊重及保護本校師生，「以負責、盡職而不雙重標準的態度，確保本校不受外力騷擾。」



林鄭：港獨不符一國兩制



特首林鄭月娥昨午發聲明，指留意到最近不同大學校園內有張貼主張「港獨」的標語，重申「港獨」不符合「一國兩制」、《基本法》以及香港社會的整體和長遠利益。對於大學校園內持續出現此等違背國家主權、領土完整和發展利益的言論，予以譴責。