﻿總幹事問責減薪三成 鄰舍輔導會裁員 財務總監請辭

社福機構鄰舍輔導會被指向逾百名社工「開刀」，將於本年底前大規模裁員，事件曝光後，該會發聲明，承認管理層在財務預算上失誤，指財務總監已經請辭，而總幹事及副總幹事則各減薪三成，以示問責。但有員工表明「唔收貨」，要求機構公開財務狀況。



昨天鄰舍輔導會總幹事董志發（小圖）先向員工發信，表示由於開支增長高於預期，而需於本年底提早結束百多個臨時職位，機構會以現有空缺吸納部份職位，而未能吸納員工就會獲得一切法例賦予的補償。鄰舍輔導會昨晚再度發出聲明，承認管理層在財務預算上的失誤，確實責無旁貸，指財務總監已經請辭，總幹事及副總幹事則各減薪三成。



機構並指，直至目前有約六十名員工未能以現時空缺吸納，包括東涌及大嶼山服務約二十人，他們表示歉意，並會成立工作小組為受影響員工提供支援，包括統籌新的職位空缺、聯絡其他社福機構等。



該會又稱，會盡快安排員工大會，並會在財務預算方面作出檢討。機構強調，事件是一次性措施，預計之後收支狀況會回復平穩，並不影響常設職位及恆常服務。



而社署就表示，已於昨早與機構的董事局及管理層進行緊急會議，並要求機構盡全力吸納受今次事件影響的員工。社署亦要求機構提交詳細報告，並進行財務規劃和推算。社署指會密切留意機構的服務水平，而整筆撥款獨立處理投訴委員會亦會進行調查。



員工籲公開財務狀況



化名阿怡的鄰舍輔導會職員向本報表示，只有部份員工表示收到機構提出的新空缺職位，並非如機構所說只有六十人未被吸納。她指員工對於機構的處理「唔收貨」，質疑機構始終不肯公開財務狀況。而昨天到鄰舍輔導會總辦事處抗議的社會工作者總工會，其會長葉建忠亦表示該會應以現時約一億元的儲備，去履行員工合約至原本結束日期。