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﻿DQ四議員案 劉小麗長毛決上訴

2017-09-09 列印
　　民主派人士梁國雄、劉小麗、羅冠聰及姚松炎，因在立法會宣誓時「加料」，被法庭取消議員資格，有關案件的上訴限期將於下周一屆滿，其中梁國雄和劉小麗決定提出上訴。梁國雄已成功申請法援，民主派已達成共識，籌款一百六十萬元協助劉小麗，而守護公義基金亦會優先支援劉小麗上訴。

籌160萬助小麗

　　被問及對上訴勝算的看法時，劉小麗說諮詢法律意見後，認為有空間上訴，又指近期的不少訴訟案及不合理刑期，對民主派帶來極大挑戰，而宣誓案牽涉的訟費龐大，一人難以承擔，今次泛民陣營顯示出團結精神，感謝民主派的朋友共渡難關。至於上訴是否為把九龍西及新界東各兩席補選拆開進行，梁國雄笑指，這個問題應向選管會主席馮驊查詢，「上帝歸上帝，凱撒歸凱撒」，何時補選不是民主派能夠解答。
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