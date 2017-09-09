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﻿怨殺夫妻 屋苑超度

2017-09-09 列印
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　　油麻地「御金‧國峯」日前發生命案，一對公務員夫婦日前盂蘭節當日疑因婚變爭執，妻被刀傷再遭掟落樓，丈夫也墮樓身亡。管業處聯同死者親友及住客昨日在法師帶領下屋苑空地打齋，超度兩死者的亡魂，讓屋苑住客安心。

　　昨中午十二時許，兩死者親友、住客及「御金‧國峯」管業處職員，在法師帶領下於屋苑臨時上落貨區空地進行法事，超度兩死者的亡魂。其間，管業處用一批屏障遮蓋儀式（見圖），疑不想被記者拍下法事，法事歷時兩個多小時。

　　死者夫婦三十歲周偉輝及二十九歲方燕婷，生前分別任職在食環署及新聞處，租住屋苑七座二十八樓一個單位。周疑因與「兼職女友」約會一事外洩，被妻子認為不忠鬧婚變，妻子擬聘私家偵探追查，本周四，已搬走的周返家箍煲不果，有人用陶瓷刀狂刺妻子多刀，復將她拋落樓後再跳樓。
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