﻿轉介認識日細胞療法專家 周向榮：中國女高音王霞是熟客

DR醫學美容集團在一二年發生醫療美容事故釀成一死兩傷案，集團創辦人周向榮、技術員陳冠忠及女醫生麥允齡否認誤殺罪在高院受審。周向榮昨第三天出庭自辯，稱自一一年起陳冠忠從台灣教授知悉NK細胞並引薦給他，標榜安全、副作用甚少，是集團「一個不錯穩定嘅收入來源」，雙方一度尋求合作；周向榮又透露中國女高音歌唱家王霞是DR熟客，她來港注射幹細胞分泌素時稱，曾前往日本進行NK細胞療法，療程後感覺良好，痛症減少，周遂往日本學習，但最終與台灣和日本的合作也告吹。



周向榮昨天透露，中國女高音歌唱家王霞是DR熟客，而他於一一年八月到日本會見替王霞注射NK細胞的小田教授，小田利用NK細胞作保健治療已有數年經驗，並向周詳細介紹NK細胞療法，即可將癌細胞移除，增強抵抗力和安全，且沒很大副作用，有人會因此發燒，但二十四小時後便會康復。周表明相信小田，認為對方沒有必要欺騙他。



周續指小田採用的是NK和CIK混合療法的技術，獲日本和韓國政府認可，他相信此技術有前景，又認同較早階段移除癌細胞的概念，他遂致電其科學家團隊作進一步資料搜集。周在日本診所看見很多中國人注射NK細胞，小田稱有中國人不方便一個月往日本兩次，故希望邀請周合作，在香港成立基地。周當時出於禮貌表示會考慮，但回港後兩至三天便收到小田秘書寄過來的合作大綱，合作內容及方式都訂定是發展保健業務。



與妻曾抽血擬試NK療法



小田在一一年十一月來港參觀亞太幹細胞科研中心（APSC），雖然APSC沒有取得生產質量管理規範（GMP）認證，但小田在參觀後也很滿意APSC的規劃和設備，而麥允齡等人當晚陪同小田食飯，小田亦有向DR職員講解NK細胞療法。



周表示他相信此療法，他和太太抽血讓小田帶返日本培植，惟小田不肯透露培養NK細胞的成份，周說：「如果喺APSC做，萬一有咩事，我哋又唔知做緊咩，就唔係咁好」。因此沒有與小田合作，反而選擇與內地的肖揚教授合作，周和太太亦無到日本進行回輸。