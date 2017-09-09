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﻿被控在菲藏毒 梁樹福：我們是被屈的

2017-09-09 列印
　　四名港人去年七月在菲律賓，被控於漁船上製毒及藏毒，案件昨在菲律賓聆訊，最後一位證人兼被告梁樹福在庭上作供。梁樹福透過民主黨立法會議員涂謹申發放一段錄音，希望港人多關注事件，並指四人都是冤枉，被監禁並不公平。梁樹福在錄音中說，四人在菲律賓坐監多日，一直等待上庭，又明言：「我們是被屈的，在這兒實在太辛苦，我們四人家人經常過來，的確也很辛苦，花了許多錢。這案件繼續拖下去，的確很不公平。」

　　涂謹申表示，辯方律師找到菲律賓電視台的錄影帶，足以證明被指藏有毒品的背囊，在第一次搜查時根本無毒品，而背囊在搜查過程，亦不在四人的身旁，相信他們是無辜的。
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