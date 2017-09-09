﻿「波牛」變身專員 楊德強延續體育夢

體育專員楊德強做了二十多年官，原任民政事務局副秘書長，去年二月獲委任為「體育專員」，負責統籌及協調各部門的體育項目。看似是外行人管內行事，實際剛剛相反，因為他骨子裏是一名「波牛」，是不折不扣的運動狂熱份子，幾乎所有球類及田徑項目都精通。更曾一度夢想當足球員，但當年運動員支援不足，夢想擱淺。生不逢時，但命運卻巧妙地將他與體育緊扣在一起，名正言順做體育揸fit人。



《東周刊》報道，五十六歲的楊德強讀書時期熱愛長跑、球技出眾的楊德強，是「手、足、籃」球代表隊成員，中學時奪得全港手球校際比賽冠軍，並加入南華會手球隊接受正規訓練，曾代表香港出賽。八十年代，他就讀香港大學，領導才能嶄露頭角，擔任體育會的搞手，舉辦大量比賽，又擔任足球隊隊長，八四年更獲選為港大全年最佳運動員。



楊德強的「足球夢」一度燒得火熱，萌生起靠踢波搵食的念頭，但當年運動員缺乏支援、出路窄，一盆冷水撲熄內心一團火。他笑說：「現今運動員背後有好大支援，如果生於這年代，我一定會積極考慮做全職運動員。」



做不成球員，九四年楊德強加入政府當政務官，曾出任不同部門，命運卻巧妙地再次將他與體育扣在一起。○八年擔任元朗民政專員，他在區內大力推動體育活動，帶領元朗區勇奪多屆全港運動會冠軍。同年他擔任民政事務局馬術項目統籌總監，曾協辦北京奧運及殘奧馬術項目。



去年楊德強出任體育專員，寓工作於興趣，返工都變成樂事。談到未來工作大計，他表示首要改善及增加康體設施，因硬件可帶來更多新的可能性，「本港的場地已追不上需求，媒體室、更衣室、藥檢室等設施也未能配合。」他將致力改善問題，這是工作，也是作為運動發燒友的使命。