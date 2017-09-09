﻿出頭阻惡客毆女車長 熱血森仔無悔捱拳

多一事不如少一事，是不少人遇事的態度，但熱血青年阿森偏愛抱打不平。日前石硤尾一宗巴士乘客毆傷女車長事件，阿森因為勇敢出手相助，招來「血光之災」，但他無悔捲入漩渦，謙稱是個性使然去阻止不公義之事，他又感慨香港人態度冷漠，籲港人：「生活中給多些熱情，多點關心身邊的人和事！」



勸止巴士惡客動粗反遇襲的熱血男不言悔。該名十九歲青年阿森姓黃，剛畢業於香港專業教育學院（IVE）康體文娛管理高級文憑課程，平日熱愛運動，每星期都愛跟好友踢足球。上星期三，阿森乘搭巴士時，目擊候車乘客疑不滿巴士「飛站」，涉向女車長施襲，阿森上前勸阻亦遇襲，扭傷頸和手部。他形容自己好像嚴重落枕，動作不能自如，最少要休養一星期，惟有暫別最愛的球場。



阿森說，本身並非喜愛惹事生非，但看見不平之事，自然會挺身而出，就好像平日在球場上激戰，鬥得難分難解之時，隊員之間難免出現肢體碰撞，他會毫不猶豫出手制止。不過，和事老不好當，箇中大有學問。



頸部受創 須暫別球場



「總之任何事都不應以暴力解決，誰人首先出手便是他不對！」年紀輕輕的他甚為懂事，解釋起來滔滔不絕。阿森勸架時一定不會使用暴力，一旦出手還擊，恐一發不可收拾，到時候更難辨別誰是誰非。阿森表示今次事件，獲得好友盛讚個性正義，他只是報以靦腆笑容，謙稱是很平常的事。



他認為，外界不應以偏概全，任何年齡的人也有好壞之分，不少年輕人也有拔刀相助的念頭，只是欠缺勇氣，也可能是怕幫倒忙，或怕連累自己。阿森感歎，香港是一個冷漠城市，利字當頭，也過份計較成敗得失，不少香港人常袖手旁觀，甚至近年常見有人只是拍片放上網「公審」，也不願意即時伸出援手。



面對港人冰封的心，阿森認為要用「熱情」作為藥引化解，說：「雖然生活逼人，但都可以多些感受身邊的人和事。」他明白很難要求改變社會，只求做好自己本份。並希望自己也能保持那顆樂於助人的心，繼續見義勇為。