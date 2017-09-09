﻿人生大事 搶佔午間婚宴商機 餐廳酒吧鬥

擺酒開支大，近年不少準新人轉而舉辦小型結婚午宴，吸引派對場所搶佔浪漫商機。酒吧業界指，行內爭客，大打價格戰，收費每人僅二百元便包三款小食和兩杯飲品，場內音響、燈光及舞台等設備任用，力銷經濟能力處於起步階段的年輕客人。有西餐廳以海景和簡約的設計作賣點，讓客人自行佈置心目中的婚宴場地，同時提供多款佈景板、接待枱等佈置，挑戰傳統酒店和酒樓。



酒吧業協會副主席錢雋永稱，現時年輕人擺酒，只求在舒適環境裏跟親友共聚婚宴，「上一代人會去酒店、酒樓擺三十圍酒席，現時擺酒可能只有六七十人來，不如轉用較細的場地」；本港不少酒吧面積約為一千至二千呎，剛好符合年輕準新人需求。他指，有酒吧在中午至傍晚時分，按人頭收費每人二百元，包三款小食，一杯含酒精及一杯不含酒精飲品；酒吧場內的音響、舞台等設備任用，足以讓年輕人包場進行舒適午宴。



西餐廳亦密密「出招」吸客，在尖沙咀的西餐廳Wooloomooloo Prime前年推出結婚午宴套餐，相關生意至今急升兩倍。公司銷售及市場策劃總監葉靄琪指，午宴套餐收費約為七萬多元，可供一百名來賓到場，食物還細分為前菜、湯、主菜及甜品等。她表示，餐廳設計簡約，淺色調配以海景，亦讓客人可自行重新佈置成心目中的擺酒場所，還特設多款佈景、裝及接待枱供選擇，以便符合準新人口味。



燈光音響任用 菜單度身造



中環蘭桂坊的意大利餐廳兼酒吧ciao chow今年七月亦投入婚宴市場，推出午間婚禮派對服務。其行政總廚Brook Kavanagh表示，對午間婚禮派對的前景滿有信心，預計可帶動餐廳的生意額在未來三年上升兩成。Kavanagh指，以八十人的小型派對為例，收費約四萬元，包括頭盤、熱湯及主菜等。「準新人可與主廚直接討論菜單，確保餐飲都是度身訂造。」



位於尖沙咀大型商場內的西式餐廳Harlan's一○年已率先推出午間婚宴服務，Harlan's發言人指，餐廳會不時派員出席婚展作宣傳，平均每個月亦有十多對準新人致電查詢服務，未來亦會着力朝此方向發展。



不過，有中式酒樓負責人認為傳統晚宴酒席始終是主流。叙福樓集團旗下有三家主打婚宴的酒樓，執行董事黃傑龍指，過去三四年留意到有部份新人選擇把婚宴設於午間，但目前仍然只屬少數。他又認為，午間婚宴場地的食物水準一般不及傳統酒席，故其酒樓堅持選用優質食材，「在我們的強項上再做好一點」，迎合對食物有所要求的新人口味。



