﻿「戰衣」難抵600℃高熱 救人三消防灼傷 抑鬱婦離奇躍入

一名女子昨早在荃灣圓玄學院突然攀過鐵欄，躍入一個兩點五米深的化寶爐，四名穿上「黃金戰衣」消防員奉召到來救人，爬梯落爐，在高達攝氏四至六百度高溫中用了約三分鐘，把女事主救出，她送院後命危，三名消防員腳部亦燒傷，其中一人雙腿七成皮膚灼傷，幸無性命危險。消防處解釋，「黃金戰衣」可抵禦一千度高溫，但為時僅八秒。



女事主姓陳（五十九歲），據悉為退休秘書，未婚，有兩名兄長，她與家人同住天水圍嘉湖山莊一單位。昨早近十時半，陳婦獨自一人前往荃灣老圍路的圓玄學院，走至一個十二米乘四點五、深二點五米的露天化寶爐前，喃喃自語後，放下身上一個環保袋，跨過鐵欄，及化寶爐一幅高約一米圍牆躍入爐內。有附近善信見狀嘗試救人，礙於高溫，只能不斷用水桶往爐內淋水降溫。一名途人立即協助報警。



「戰衣」僅可抵禦千度高溫八秒



新界南消防區長梁國柱表示，涉事化寶爐內約積聚未熄滅的灰燼一點五米高，底部高溫達攝氏四百度至六百度。他指消防接報現場，消防員見傷者情況危急，開喉向爐內射水降溫，四名消防員身穿可抵禦攝氏一千度高溫環境約八秒的「黃金戰衣」，用鋁梯爬下爐內救人，三分鐘後救出女事主，她身上多處燒傷，送院後情況危殆。



救人三分鐘 一消防二級燒傷



四名落爐救人的消防員，其中三人腳部受傷送院，其中一名消防員兩小腿至大腿位置有七成皮膚遭二級燒傷，幸送院治療後情況穩定，其餘兩消防員則無礙出院返家休息。



女事主母親透露，女兒近來受失眠困擾，以及聲稱「有啲抑鬱唔開心」；圓玄學院沒有安放先人靈位，女兒不常前往，對事件感困惑不解。警方在現場沒有檢獲遺書，目擊者及協助救人的善信指出，事主當時無拿祭品，攀過熱力逼人的圍牆跳入爐中。警方將案件暫列企圖自殺處理。



對於是次行動有三名消防員受傷，梁國柱否認涉及裝備問題。他指出，今次是消防首次進入化寶爐救人，但絕無低估現場環境危險；「黃金戰衣」可抵禦攝氏一千度高溫八秒。消防處職工總會主席聶元風表示，留醫消防員首次落化寶爐，「黃金戰衣」的抗溫抗火能力已達世界最高水平；人員長時間處身數百度高溫，等於被火燒，足以令身體受傷，員方會向處方跟進，如何降低同袍受傷機會。