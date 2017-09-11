﻿「想知自己犯邊條法例」 夜闖城大貼刻薄標語 獨派「肥菜」：快拘捕我

教育局副局長蔡若蓮上周飽受喪子之痛，但幾間大學的「民主牆」接連出現帶冷血揶揄字句的單張，引來全城關注。上周五城市大學民主牆再有人張貼刻薄字句，事後網上流出有關影片，有網民看畢後對片中人展開人肉起底，發現其中一名穿著印有「港獨」字句恤衫的男子，去年曾因在網上恐嚇選舉主任被警方逮捕。他昨在網上公然承認自己張貼標語，稱：「快X點拘捕我，我都想知自己犯邊條法例」。



有關片段中，可見其中一名在城大民主牆張貼「恭喜」單張的染金髮男子，上衣胸前印着「香港獨立」字句。其後該男子被網民起底，發現他是現年二十三歲的蔡佩強，花名「肥菜」，曾於城大公共行政學系修讀副學士課程，過去為社民連成員，現支持港獨。事後「肥菜」在其facebook及網上討論區發文，對自己為片中人直認不諱，更爆粗稱：「快X點拘捕我，我都想知自己犯邊條法例」。據「肥菜」facebook的個人簡介，他稱自己為「關注廢青權益大聯盟」召集人，又自言在「垃圾堆填區」做廢青。



曾為社民連成員



資料顯示，去年立法會選舉期間，「肥菜」因不滿有本土派參選人被禁止參選，在facebook上恐嚇選舉主任「禍必及妻兒」，其後涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦被警方拘捕，他被捕時報稱無業。一四年佔領運動期間，「肥菜」亦參與佔領龍和道及旺角騷亂。一三年時，「肥菜」又自居「臥底」，前往新民黨實習，更在新民黨宴會上身穿社民連衣服，最後與主席葉劉淑儀不歡而散。



涉恐嚇選舉主任



教育局政治助理施俊輝昨出席活動時亦對事件發表意見，他強調：「冇品德嘅人，就算佢學業嘅成績再好，相信將來都難以有啲咩嘅成就，難以為社會、國家作出一啲貢獻。」