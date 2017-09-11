現場消息指，黎海榮落地後一度失去知覺，其後恢復意識，對答正常，被送往威爾斯醫院治理。據悉，他曾向醫護人員表示腰部以下位置劇痛，疑被其他馬匹踢中，另指暫時驗出其左手手腕及膊頭受傷，本周三肯定不能上陣。
騎師黎海榮墮馬 一度失去知覺
現場消息指，黎海榮落地後一度失去知覺，其後恢復意識，對答正常，被送往威爾斯醫院治理。據悉，他曾向醫護人員表示腰部以下位置劇痛，疑被其他馬匹踢中，另指暫時驗出其左手手腕及膊頭受傷，本周三肯定不能上陣。
「戰衣」難抵600℃高熱 救人三消防灼傷 抑鬱婦離奇躍入
一名女子昨早在荃灣圓玄學院突然攀過鐵欄，躍入一個兩點五米深的化寶爐，四名穿上「黃金戰衣」消防員奉召到來救人，爬梯落爐，在高達攝氏四至六百度高溫中用了約三分鐘，把女事主救出，她送院後命危，三名消防員腳部...
2017-09-11
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陽澄湖大閘蟹產量降 價格升至三年高位
品嚐大閘蟹季節將至，業界預期，今年陽澄湖大閘蟹價格創近三年新高，惟因企業大量採購、國企及公務員以公款購蟹情況明顯減少，導致瘋吃大閘蟹熱潮退燒；加上大閘蟹售價較相宜，嚴重打擊陽澄湖蟹農。 內地傳媒報道，受陽澄湖圍網面積縮小影響，今年陽澄湖大閘蟹產量將下降，預期價格會升至近三年高位。 太湖蟹較便宜 陽澄湖大閘蟹雖然仍是「蟹界一哥」，惟食陽澄湖蟹熱潮開始降溫，除江蘇省內興化、泗洪、太湖均有出產優質大閘蟹；遼寧盤錦、山東黃河口、浙江駱馬湖亦加入養殖大閘蟹行列，以相對低廉價格吸引不少老饕外，私人企業減少大量採購陽澄湖蟹，中央政府嚴厲三公經費，令國企、公務員採購意欲大降，蟹卡、...
2017-09-11
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「艾爾瑪」吹襲佛州 六百萬民眾緊急撤離
三級颶風艾爾瑪掠過古巴造成嚴重破壞後，繼續逼近美國佛羅里達州，風力且再次增強，當局原本預計艾爾瑪會在邁阿密登陸，惟其移動路途轉為偏西，預計會正面吹襲坦帕市，佛州州長形容艾爾瑪是一個致命颶風，州政府已下令逾六百萬名民眾緊急撤離。 艾爾瑪吹襲加勒比海、古巴期間造成嚴重破壞，雖然它一度減弱為三級颶風，但美國國家颶風中心指，艾爾瑪經過佛州近岸時，再次增強為四級颶風，最高持續風力時速達二百一十公里。 中心最初預期，艾爾瑪會在邁阿密登陸，它現時向西北方移動，或直撲人口達三百萬的坦帕市。佛州南部天氣急轉直下，多地吹起強風且連場豪雨，氣象局偵測到多股龍捲風。 佛州州長斯科特形容艾爾...
2017-09-11
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東半山帝后臺千呎2房寬敞 俯瞰大球場翠景
帝后臺坐落大坑道半山之上，環境清靜，附近亦有不少巴士及小巴途經，可直達銅鑼灣市中心，需時不用10分鐘，起居方便。是次走訪其中一個高層單位，2房連1套房間隔，布置溫馨，俯瞰東半山一帶開揚景致及大球場，開...
2017-09-11
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利好消息頻傳 地產股領漲 恒指升145點 重返20天線
港股周五於本地地產股領漲下向好，恒指重上20天線，最多升185點，全日升145點，成交額逾832億元。以全周計，恒指累積下跌284點或1.02%；國指累積下滑135點或1.2%。 港股周五止跌回升，恒指高開48點，報27571點，甫開市已重上20天線（27548點），於恒地（012）及新地（016）等本地地產股推升下，港股反覆向好，最多升185點，高見27708點，惟始終受制於10天線（27793點），未能作進一步突破，尾市升幅收窄，恒指收報27668點，升145點或0.53%；國企指數收報11149點，漲50點或0.46%，成交金額832.95億元。 時富資產董事...
2017-09-09
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哈軍「每月最佳」咒詛 博鐵錘開齋
韋斯咸英超開季三戰全敗，今晚聯賽首度主場出擊迎戰不敗的哈德斯菲爾德前，喜獲中鋒安祖卡路爾傷瘉候命的消息沖喜。此子能分擔「小豆」查維亞靴南迪斯士哥重擔，可望助鐵錘幫開齋，加上敵軍主帥大衛華拿隨時受每月最佳領隊獎項魔咒纏身，一於捧主勝。 （now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播） 鐵錘幫英超首三戰作客，先後不敵曼聯、修咸頓和紐卡素。陣中新射手阿拿奧杜域今仗仍要停賽，幸而小豆三戰獨取兩球顯身價，難得的是柱躉式中鋒安祖卡路爾已全面復操今仗可望披甲，料可加強球隊的攻力。加上本季地頭第一擊的推動力，料今仗可打開勝利之門。 哈德斯菲爾德英超開季兩勝一和...
2017-09-11
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轉季護膚 抗敏攻略
轉季天氣容易導致肌膚敏感，不是紅腫便是乾燥脫皮，此時必須加強皮膚的抗禦能力，並重點補充養份，為乾燥的秋冬季做好準備。文︰Angel部份圖片︰黃幹文模特兒︰Julia A（Primo） 潔面活顏 潔面是...
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代超盈出席慈善活動 何超儀350萬人仔投靚車
賭王何鴻燊千金何超儀（Josie），前晚到北京出席一年一度的內地盛事「BAZAAR明星慈善夜」。她稱是何超盈邀請她代為出席，當晚她的主要任務是替她以300萬元人民幣投得兩輛寶馬汽車。由於現場拍賣氣氛太...
2017-09-11
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社論——港人不檢點 外遊淪笑柄
昨日再有港男在台灣丟香港臉，他在墾丁夜遊，醉酒鬧事，有人看不過眼，上前圍毆他，豈料他不知悔改，起身後到一間服裝店搗亂，最後遭警員制服，須賠償損失。類似港人在台行為不檢的例子，多不勝數，影衰港人的形象，若情況沒改善，政府須研究是否發出「外遊文明守則」，刺激港人反思，以免淪為國際笑柄。 台灣是港人愛到的地點，港人在當地鬧事，近年有增無減。早前有港男在捷運上與人踫撞，以粗言穢語罵人，被人拍下上載網絡，認真失禮。近日又有港客為膠袋收費問題，在糕餅店惡罵店員，令人側目。最轟動一宗，是兩名年輕港女年前以觀光簽證訪台，訛稱讀書，以假學生證在台北租住套房，欠租不特止，還把套房大肆破壞，搬走...
2017-09-11
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重點出擊——敬無極周三要吼
研究賽馬，有晨操、賽績、統計、血統、場地、段速等不同派別，各師各法，師父教落賽後做筆記，分析所有數據，最好用一些時間沉殿一下，避免賽後即時做筆記，是因為自己投注了的馬匹，不論贏輸都會加入很多主觀因素。 例如明知同場快馬不多，而自己投注馬匹慣常都是跟守較前位置，甚至領放，而騎師偏偏留前鬥後，賽後當然會大發雷霆，指責騎師發揮不當，須知要贏出一場頭馬，關係因素甚多，就以上述為例，倘若全日賽事模式，皆不利前置，要怎樣調控馬匹表現，方為客觀，確實需要多一點數據支持。但現今賽期頻密，一匹馬打疊報名出賽，司空見慣。 尤其季初階段，很多馬匹經過暑假較長時間休息，狀態與對上一季，不一定保持。...
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