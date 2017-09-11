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﻿騎師黎海榮墮馬 一度失去知覺

2017-09-11 列印
■黎海榮墮馬倒地。
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　　沙田馬場發生今季首宗墮馬意外！三十三歲華人騎師黎海榮昨午在第九場的三班一千二百米草地賽中，策騎「育成寶貝」跑至約六百米彎位準備轉入直路時，「育成寶貝」突然失蹄前跪，黎海榮隨即失去重心，身體被拋離馬鞍，墮馬倒地，更一度失去知覺，其後被送往醫院治理。

　　現場消息指，黎海榮落地後一度失去知覺，其後恢復意識，對答正常，被送往威爾斯醫院治理。據悉，他曾向醫護人員表示腰部以下位置劇痛，疑被其他馬匹踢中，另指暫時驗出其左手手腕及膊頭受傷，本周三肯定不能上陣。
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