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﻿洋漢萬宜東壩墮坡傷

2017-09-11 列印
■受傷洋漢送院治理。
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        一名外籍男子，昨日在西貢萬宜水庫東壩行山期間，失足墮下山坡身體多處受傷。消防員接報到場將傷者救起，他仍然清醒，幸傷勢並不嚴重。警方調查後認為是意外，並無可疑。

        前額手腳擦損

  四十一歲受傷外籍男子Sabastian，昨午四時許，他在萬宜水庫東壩行山，其間不慎失足墮下山坡，前額及手腳擦損受傷。

  消防員接報趕抵現場，將傷者救回路面及現場接受包紮。

  傷者救起時清醒，救護員將他送院時，他可以自行落救護車，然後坐輪椅被推入急症室治療。警方調查後，認為事件無可疑，列行山意外受傷處理。

  萬宜水庫是著名行山熱門地點之一，每逢假期吸引不少熱愛遠足及行山人士到來旅行及行山。萬宜水庫東壩的「萬宜地質步道」，風景優美，同時地質公園內有世界級的六角形岩石柱。
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