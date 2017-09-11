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﻿廚電孖寶 頭條Jetso App送智能廚電逾$50,000

2017-09-11 列印
■Smartech智能LCD多功能雙發熱電蒸籠
■Smartech多功能冷熱攪拌器
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　　近年大家對飲食都變得好講究，既要食得健康，又要保留食物嘅原汁原味，而家就同大家介紹兩款Smartech嘅環保廚電系列。想自製排毒果汁清腸胃去宿便，Smartech多功能冷熱攪拌器就啱晒：一點七五公升及一點四公升容量耐熱玻璃杯，有兩種溫度調節，三種攪拌速度，預設粗粒湯、幼滑湯、醬汁及刨冰功能。如果接近滿溢仲會自己即時停機，既方便又快捷！

　　另外，o依家流行緊嘅九層海鮮塔就利用蒸氣方法，係烹調時保留食物嘅鮮味。但出街食閒閒地四五百蚊先落到樓，不如係屋企自製啦！Smartech智能LCD多功能雙發熱電蒸籠就可以滿足你，十一公升容量分開四個獨立分隔，用兩個獨立雙發熱核心可以設定唔同蒸煮時間，又會自動保溫，咁咪可以發揮到食材最根本嘅鮮味，鎖住晒啲營養囉！

　　o依家係頭條Jetso App回答簡單問題就可以有機會得到Smartech多功能冷熱攪拌器或智能LCD多功能雙發熱電蒸籠一部，名額二十四個，總值逾五萬元，快啲叫埋朋友一齊去玩啦！
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