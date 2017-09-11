﻿掌握理論動手應用 整合科學知識

現時STEM教育大熱，但大多以科技（Technology）為焦點，工程（Engineering）作輔助，而科學（Science）和數學（Mathematics）則往往被忽略。有教育中心開辦為期三年的科學課程，從科學知識出發，加上邏輯思維及解難訓練，配合電腦程式設計教學及實驗，然後整合所學，讓學員親手設計及製作物件。文：黃慧心



現時很多STEM課程內容大同小異，最常見的是機械人課程，通過砌機械人及編寫程式執行動作指令學習。「科學世界」學術總監謝志庭認為，從工程方面入手學習STEM並無不可，但如果只停留在砌機械人，會令涉獵範疇收窄，「現時有很多STEM的工作，涉及物理科學及醫療科學，如果太窄、偏向某一方面，就會變成跟以前傳統分科一樣。」



興趣先行 擴眼界重創意



謝志庭表示，傳統的教學是分科學習，而STEM則要把多個不同專科整合，因此教學模式應有別於以往，不再是獨立分科學習及單向灌輸知識，而是把不同範疇「撈勻」，讓學生多接觸，慢慢擴闊眼界，雖然所學的內容近似，但不再是內容主導，而是以人為本、興趣先行，「尤其是在初階，要在動機上多加培育，擴闊眼界，而不是要求專；到了（年紀）大一點，才把不同能力整合。以往比較重視考試、測驗，理論先行，現在則反過來要應用先行。」



曾任中學教師、一直與中小學合作開辦科學、STEM課程及工作坊的謝志庭表示， STEM講求設計、創意、實驗及動手做，而中學的科學科理論佔八成，實驗只佔兩成，加上分科學習，因此學校的傳統課堂較難培育STEM人才。



融會貫通 先設計後製作



STEM中的科學，包含life science（生命科學）和physical science（物理科學），前者包括生物化學、生物、細胞及分子生物學、環境科學、食品及營養科學及分子生物技術學課程，後者則包括天文科學、地球科學等，十分廣泛。



為補充學校課程的不足，謝志庭設計了為期三年的常規科學課程，每周一節課，循序漸進地為學員打好數理及工程基礎。第一年課程涵蓋物理、化學及生物等基礎科學知識，奠下穩固根基，同時培育學員對科學的興趣及能力，「要有好奇心去探索，習慣自行摸索，以及配合數學和科學基礎知識。」第二年課程着重訓練邏輯思維及解難應用、教授電腦程式設計等；最後一年則整合所學，把所學應用、實踐，加強設計及創作，通過arduino電路板、3D打印等，發明不同物品。謝志庭續指，課程強調動手製作，學員會製作牙膏，現時中心洗手間內的肥皂亦是他們的製成品。



