﻿兩年前車上離奇雙屍案 中大副教授 被控謀殺妻女

中文大學醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山的妻女，兩年前被發現昏迷私家車上，兩人送院後證實死亡，案件昨天有驚人發展。探員昨晨掩至許金山的寓所將其拘捕，隨即控以兩項謀殺罪名，下午將其押往沙田裁判法院提堂。案件押後至下月中在東區裁判法院處理，稍後在高院審訊。據悉，警方長時間蒐證，車上一個瑜伽球疑為破案關鍵。政府化驗所轄下的法證事務部化驗師有介入調查案件。



警方重案組多名探員昨晨六時許掩至馬鞍山西沙路大洞村，到中大醫學院麻醉及深切治療學系任副教授許金山（五十二歲）的寓所，以涉嫌謀殺將許拘捕，並將他帶返馬鞍山警署調查。許金山一名鄰居表示，清晨六時離家，見多名探員入村，事後才知許金山涉謀殺被捕。



洩氣瑜伽球成破案關鍵



警方控告許金山兩項謀殺罪，即日下午將他押往沙田裁判法院提堂。昨午約一時三十分，許金山身穿淺色短袖襯衫，被黑布蒙頭，雙手銬上手銬及腰纏鎖鏈，由三名重案組探員押上車往沙田裁判法院。許妻女兩年前案發日乘坐的黃色MINI Cooper，昨天仍被扣留在馬鞍山警署，以一塊帆布蓋着。



控罪指許金山涉於前年五月二十二日在西貢西沙路西澳村對出巴士站謀殺妻女，案發地點距離其住所約兩分鐘車程。案發時被告正為病人做手術。據悉，警方當時在一部車上的車尾箱檢獲一個洩氣瑜伽球，疑為破案關鍵。



庭上神色凝重 不時望公眾席



辯方律師梁耀煒昨日於庭上未有為被告申請保釋，及後僅透露其親友未有到場旁聽。提堂期間，許金山神色凝重，全程手放背後，不時低頭及望向公眾席。案件將於下月十六日在東區裁判法院進行交付審判程序，完成程序後會到高等法院審訊，被告還押監房看管。



一五年五月二十二日，許金山當時四十七歲的妻子黃秀芬及十六歲次女許儷玲，被一名跑步女子發現在西沙路西澳村對出巴士站一輛私家車上昏迷，該女子報警求助，母女送院後證實死亡。驗屍報告顯示兩人吸入一氧化碳致命。據悉，政府化驗所轄下的法證事務部化驗師有介入調查案件。



