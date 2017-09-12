﻿蘇嘉豪謀入議會 激進路線恐生亂

第六屆澳門立法會選舉周日舉行，直選戰況激烈，有歷來最多的二十四支團隊、共一百八十多人角逐十四個議席。民主派方面，近年是非多多兼嚴重撕裂。被視為泛民象徵的「新澳門學社」，由圖將激進抗爭手法帶到澳門社會及議會的蘇嘉豪領軍參選，加上團隊成員被揭發支持港獨，並講到明「參加澳門立法會選舉可主張港獨」，嚇怕很多澳門人。



澳門立法會每四年改選，由一三年第五屆開始，議席增至三十三個，當中十四個由直選產生，十二個由間選產生，七個屬官方委任。於周日舉行的第六屆澳門立法會選舉，十四個直選議席，共有二十四支團隊一百八十多人參選，破盡歷屆紀錄，競爭激烈。今屆選民接近三十萬，當中逾三萬八千人是首投族。



內訌不斷爭上位



民主派在澳門立法會屬少數，近年是非多多兼嚴重撕裂。被視為泛民象徵的「新澳門學社」，創會成員之一的區錦新，去年初以學社內部變質、拉幫結派及排擠異己為由退社，今屆選舉他另起爐灶，與老戰友吳國昌各自組隊出選。



學社部份元老被鬥走後，新生代互砌。今年二月，副理事長周庭希突退社，到六月初，理事長鄭明軒疑因不獲安排在名單首位出選，宣佈辭職，更在聲明中提醒學社「不應忘記內部公義」。學社最終挽回他續任理事長，但內部激鬥浮面；而被指一直爭上位的二十六歲副理事長蘇嘉豪，終如願霸佔第一位，以「學社前進」隊名，夥拍前議員陳偉智等四人出選。



蘇嘉豪在台灣讀大學及碩士課程，曾參與台灣「太陽花運動」及香港「佔領事件」，政治取向偏激，有指他跟香港激進派系過從甚密，更是「教主」黃毓民的忠實粉絲。



「過去數年有人處心積慮排擠異己，把學社的溫和泛民定位完全扭轉，主要目的除了爭取曝光以吸引年輕人支持及追隨，更重要是圖謀將港台兩地近年湧現的激進抗爭手法帶到澳門社會及議會搞亂檔，可能會造成香港一樣的局面，出現激進派牽着整個民主派發展，愈走愈激，繼而利用議員身份找機會癱瘓議會工作，影響政府施政。此說法或許會有人認為過慮，但絕對不能排除。」知情人士說。



早前一個論壇上，蘇嘉豪率領多名學社新生代到場，於論壇結束後攔截教青局教育研究暨資源廳長黃健武，要求對方即場簽署維護粵語教學的「承諾書」，廳長拒簽及打算離開，蘇突然倒地稱被推跌，並顯得相當痛楚；不過有網民翻看拍下事發經過的視頻，發現被蘇形容為「爛仔廳長」的黃健武，從沒出手推人，蘇隨即被鬧爆「插水」、「博影相」，行事作風令人側目。



「天鴿」吹襲澳門翌日，蘇嘉豪接受香港網媒訪問時，未經求證，便引述謠傳指珠海水廠在十號風球期間排洪，加劇了澳門水浸。澳門政府否認珠海水廠曾排洪，蘇的言論被外界認為刻意製造澳珠矛盾。



兩元老自毀長城



而學社的內訌，至今仍未停止。資深社員馮家亮上月向檢察院舉報，指學社現任監事長張樹堅，涉嫌在「何超明貪污案」中參與協助有關犯罪集團，在法庭上提供假證供、行賄官員及相關人士；並指他涉嫌以非法得益行賄學社部分前任及現任領導層成員，以達到控制學社領導層的目的。據悉，檢察院近日已就事件正式立案調查。



泛民新生代七國咁亂，兩位元老級人馬則自毀長城。「天鴿」風災後兩天，特首崔世安提請中央批准駐澳解放軍協助救災，區錦新批評「小題大做」、「連清理垃圾都要找解放軍出手」，結果他反被市民鬧爆。



上屆取兩席的「新希望」團隊，領軍人物高天賜先受兩名兒子捲入販毒案困擾，備受壓力的他早前突炮轟澳門中聯辦，指對方在宴請土生葡人團體時，不單未有邀請他，大會更安排已準備參選的華子鋒（澳門律師公會主席華年達之子）致辭，變相向對方送上「祝福」。但之後高天賜卻在報章刊登聲明，指對事件「做了沒有事實根據的揣測」、「極不妥當」，令形象進一步插水。