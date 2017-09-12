  • 2017年9月12日 星期二
  • 31º
  • 73%
熱門： 許金山馬時亨求求你哋氣旋DR美容案iPhone

日報新聞 > 港聞

﻿黃乃正發聲明 否認陷學生不義

2017-09-12 列印
　　中大學生會前會長周竪峰以「支那人」辱罵內地生，新亞書院院長黃乃正發公開信點名譴責其行為，引起新亞書院學生會還擊，批評黃偏頗。黃昨午再發聲明，直言：「對周同學愛之深、責之切。」希望同學反省己過。

　　對於學生會指他在調查階段公開同學全名是「陷學生於不義」，黃的聲明解釋，從網上片段可見周於事件中的言行表現，傳媒亦廣泛報道周的身份，加上周公開回應及承認，認為於信中公開其姓名「與調查之紀律程序並無牴觸」。聲明指，不希望事件發酵，強調他是最後一次回應。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd