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﻿中大研行李手推車辨識系統

2017-09-12 列印
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　　香港中文大學系統工程與工程管理學系、香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心，及機管局合作研發「行李手推車辨識系統」，利用具備人工智能的影像內容辨析技術，分析安裝在機場行李認領大堂的十八個攝錄鏡頭影像，以實時掌握手推車的供應數量。

　　中大系統工程與工程管理學系副教授鄭進雄表示，機場員工只需開啟相應的手機應用程式，即可掌握手推車的供應狀況；當手推車數量維持五十架以上的正常水平，監察系統會維持綠色警示，當跌至約五十架或以下時會發出黃色警示，跌至零架則發出紅色警告，員工可按顏色警示補充或調配各供應點的手推車。

　　他續說，整個研究項目獲創新及科技基金撥款資助五百二十萬元，系統具備影像分析的學習能力，目前辨析準確率亦提升至百分之九十二，不排除將系統擴展至機場其他地方或其他類型的手推車。
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