﻿九龍城天降滅火筒 警追緝高空擲物狂

九龍城驚現擲物狂徒，昨晨十時許，兩個滅火筒疑被人從南角道五十三至五十五號樓高七層舊樓天台擲下，分別跌落城南道與大廈的後巷，其中跌落城南道的滅火筒墮地後爆開發出巨響（見圖），幸無人被擊中受傷。



被狂徒擲落街的兩個小型滅火筒，均長約六十公分，其中一個先撞及一樓平台，再反彈飛跌出三米外城南道馬路上，爆開發出一聲如爆炸的巨響；另一個則落在後巷坑渠，筒身撞凹。警方及消防員接居民報案趕至現場調查，未發現有火警及爆炸的情況。



警員發現兩個滅火筒殼已生鏽，內裏亦沒有化學品，相信已過期失效，遭人棄置，不排除被人取上唐樓天台，再先後擲至街外。警員登上天台調查，但未發現可疑人，案件列作高空墮物案，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。