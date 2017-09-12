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﻿美股中段升243點

2017-09-12 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二二○四一點，升二百四十三點；納指則報六四二八點，升六十八點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點八九港元，升零點四四港元；中移動則見八十三點一二港元，升零點三七港元。紐約期金中段報每盎司一千三百三十七點四美元，跌十三點八美元；紐約期油則報每桶四十八點一六美元，升零點六八美元。
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