﻿iPhone８率先周五預訂 iPhone X大屏幕走Home鍵

蘋果發佈會香港時間今晨在蘋果新總部Apple Park內的喬布斯會堂舉行，三部全新iPhone面世，包括iPhone面世十周年旗艦機iPhone X、iPhone 8及iPhone 8 Plus。新旗艦機萬眾矚目，加入臉部辨識系統，取消了Home鍵。



紀念iPhone面世十周年旗艦機iPhone X，提供太空灰與銀色兩款配色，具備五點穿八吋Super Retina特大顯示屏，解像度為2436x1125 458ppi，沒有了Home 鍵。新機有雙一千二百萬像素鏡頭，更有Face ID（面孔辨識）安全解鎖技術，用家亦可以Face ID作為Apple Pay的安全確認。iPhone X有64GB與256GB兩個容量規格，售價從九百九十九美元起（約七千八百零三港元），官方網上訂購十月二十七日開始，十一月三日正式上市。



iPhone X售7803元起



台灣凱基投顧較早前發表報告，受限零組件供應影響，iPhone X每日組裝少於一萬部，會有一段時間嚴重供不應求。特別是iPhone X的金色版本，因生產問題，初期出貨量少。



iPhone 8及iPhone 8 Plus提供太空灰、銀與全新的金色供買家選擇，搭載Retina HD屏幕及雙立體聲喇叭，處理器為A11 Bionic，可作無線充電。拍攝方面，iPhone 8搭載一千二百萬像素的照相鏡頭，iPhone 8 Plus則有雙一千二百萬像素鏡頭，可拍攝4K 60fps規格的影片，或1080p 240fps的影片。此外，iPhone 8 Plus的雙鏡頭支援虛擬實景（AR），用家可用鏡頭玩相關技術的遊戲。iPhone 8有32GB、128GB 及 256GB三種容量規格，售價由六百九十九美元起（約五千四百五十九港元）。iPhone 8 Plus則提供64GB與256GB兩個版本，售價則從七百九十九美元起（約六千二百四十一港元）。官方網上訂購本周五開始，下周五發售。



iPhone 8售5459元起 8 Plus售6241元起



此外，蘋果推出新款Apple Watch Series 3。全新的Watch防水，且有eSIM插槽，用家可直接透過手錶打電話、使用地圖導航功能，同時也可AirPods聆聽Apple Music中的音樂。外觀方面，新錶配搭多款運動錶帶，及與Nike +合作全新配色，售價由二百四十九美元起（約一千九百四十五港元）。



Apple TV 4K支援HDR 10及Dolby Vision，用家可透過iTunes選購4K與4K HDR的高清影片。