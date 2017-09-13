  • 2017年9月13日 星期三
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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升68點

2017-09-13 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二二一二六點，升六十八點；納指則報六四四七點，升十五點。滙控美國預託證券價格尾段見七十六點四二港元，升零點六二港元；中移動則見八十二點八四港元，升零點一四港元。

  紐約期金中段報每盎司一千三百三十二點八美元，跌二點九美元；紐約期油則報每桶四十八點二二美元，升零點一五美元。

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