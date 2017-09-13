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﻿蠱惑司機駕平治 運18萬元私煙　

2017-09-13 列印
■關員在平治車廂內檢獲值十八萬元私煙，並將司機拘捕。
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　　走私集團以平治房車偷運私煙掩飾，企圖逃避海關截查難逃法眼。海關人員根據線報調查後，昨日掩至將軍澳彩明苑一個停車場，當見一名目標男子駕駛平治抵達及整理懷疑載有私煙紙箱時，上前截查檢獲七萬支總值約十八萬元私煙，並將司機拘捕。

　　海關人員早前接獲線報，懷疑將軍澳彩明苑停車場有不法份子進行私煙活動。關員調查後，昨晨九時許，在停車場埋伏期間，發現一名男子駕駛一輛平治房車駛進停車場四樓停泊後，然後落車到車尾疑整理多個紙皮箱的私煙。

　　關員認為時機成熟上前截查，在多個紙皮箱內共檢獲七萬支疑未完稅香煙，總值十八萬元，應課稅十四萬元，遂將司機拘捕，連同私煙及平治房車一併檢走調查。被捕男子四十歲，報稱運輸工人，關員調查後，相信檢獲私煙供區內顧客。

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