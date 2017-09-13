﻿談港獨標語 林鄭：關乎是否尊重一國兩制

特首林鄭月娥早前就不同大學校園內出現港獨標語發聲明予以譴責，她昨早出席行政會議前，被記者問到張貼標語的行為是否已構成宣揚港獨，她回應指，這不是言論自由的問題，而關於是否尊重「一國兩制」，是否愛護香港在「一國兩制」下繼續保障港人自由和權利，以及令港人生活既穩定並繁榮的憲制問題。



林鄭月娥又稱，不想再回應，「因為每次說一些說話，又會引來一些很情緒化的反擊」，令社會出現不必要的紛爭。另外，就教育大學出現奚落教育局副局長蔡若蓮喪子的大字報，林鄭說：「無錯她是我一個副局長，但是她都是一個人」，認為事件是「惻隱之心，人皆有之」的問題，並不存在箝制學生言論自由、干預大學學術自主或院校自主的問題，她不會再評論。