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﻿涉少年人虐待或忽略 非裔女童母被捕

2017-09-13 列印
■四歲非洲裔女童被的士司機帶往警署。
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        四歲非洲裔女童前日凌晨在秀茂坪街頭遊蕩，被好心的士司機帶往警署求助，案件昨凌晨有突破進展，一名男子報案指一名外籍女子的年幼女兒失蹤，警方證實她為女童之母，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕。

        被捕女子烏干達籍，四十歲，持行街紙留港，據悉，其女兒在本港出生，母女同住土瓜灣。前日凌晨一時許，一名五十三歲姓李的士司機，發現一名年約四歲非洲裔女童，深夜在秀茂坪秀明道街頭流連，李恐她有意外載往觀塘警署求助。女童被發現時穿灰色吊帶裙、啡色短靴及揹着一個粉紅色小背囊，警員調查後案件列發現流浪兒童。

　　至昨凌晨一時許，警方接獲一名男子報案，指其一名外籍女友人的年幼女兒失蹤，女友人遍尋女兒不果，恐她有意外，遂要求代為報警求助。

  警方調查後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，將女童母親拘捕及帶署調查。
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