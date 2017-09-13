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﻿巴籍婦腹痛不治 剖腹產女

2017-09-13 列印
　　昨晚七時許，一名懷六個月身孕、年約二十歲巴基斯坦籍女子，與丈夫在深水埗逛街期間，突然腹部劇痛不適。丈夫見狀急召的士與妻子趕往伊利沙伯醫院求診，途中婦人已陷入昏迷。

胎兒僅六個月大

  女事主抵醫院後，醫生為她急救，但告不治。其後得悉她有身孕，立即為其剖腹產子，誕下未足月女嬰，需留醫新生嬰兒深切治療部。事後十多名死者親友趕到醫院了解情況，部份聞噩耗傷心痛哭。警方初步調查後相信事件沒有可疑，惟婦人詳細死因，有待稍後剖屍確定。
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